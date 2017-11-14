Президент СБ: ставка на Україну є фактично найбільшою нашою ставкою у світі

Світовий банк працює з Міжнародним валютним фондом, щоб отримати можливість надати Україні більшу підтримку, заявив президент Світового банку Джим Йонг Кім під час зустрічі з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом 14 листопада у Києві.

«Я хочу сказати, що ми досягли й навіть перевищили наш ліміт підтримки України. Те ж саме зробив і МВФ. Але МВФ велика організація, набагато більша, ніж ми, і в них є понад трильйон доларів, які вони можуть надати як позику. Ми зараз працюємо дуже тісно з МВФ, щоб розширити цей ліміт і надати ще більшу підтримку, ще більше ресурсів для України, тому що я дійсно глибоко вірю в реформи в Україні і ми зробили нашу ставку на Україну. Ми фактично зробили найбільшу ставку у світі на цю країну, і зараз хочемо забезпечити успішність України», – сказав президент Світового банку.

Він додав, що Україні необхідно завершити процес реформ і «здійснити ще декілька кроків для того, щоб забезпечити процвітання українців». Джим Йонг Кім зазначив, що Світовий банк підтримує запровадження ринку землі в Україні й створення незалежного Антикорупційного суду.

У червні цього року Світовий банк схвалив концепцію партнерства з Україною на 2017-2021 роки, метою якого є «сприяння сталому й комплексному відновленню економіки України».

У вересні 2017 року міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив, що Світовий банк за 25 років інвестував в українські проекти понад 11,6 мільярда доларів.