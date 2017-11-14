Конкурсна комісія має намір обрати директора ДБР 16 листопада – Монастирський

Конкурсна комісія має намір обрати директора Державного бюро розслідувань (ДБР) 16 листопада, повідомив член комісії Денис Монастирський.

«Директор ДБР буде вибраний 16 листопада», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Інших подробиць він не повідомив.

Конкурсна комісія минулого тижня вирішила провести повторні співбесіди з 19 кандидатами на посади директора Державного бюро розслідувань, першого заступника і заступника директора ДБР.

Директора ДБР призначає на посаду президент за поданням голови уряду, який, своєю чергою, отримує подання від конкурсної комісії.

Формально, Державне бюро розслідувань почало працювати із 1 березня 2016 року. Проте, фактично, ця правоохоронна структура, яка має забрати від Генеральної прокуратури функції досудового слідства, ще не існує.

Згідно із законом про ДБР, новий правоохоронний орган розслідуватиме злочини, що були скоєні правоохоронцями, суддями та високопосадовцями – за винятком справ, підслідних Національному антикорупційному бюро.