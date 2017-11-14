У Сербії засудили умовно чотирьох чоловіків за підпал посольства США у 2008 році

Суд у Сербії засудив чотирьох чоловіків до умовних тюремних термінів за їхню причетність до підпалу посольства США в Белграді в 2008 році.
14 листопада суд ув’язнив умовно на термін від п’яти до шести місяців Деяна Вуковича, Драгана Марінкова, Марка Новитовича, Мілана Томаса з випробувальним терміном два роки.
Їх визнали винними в киданні каміння, факелів та інших запалених предметів у будівлю посольства, що спричинило пожежу.
Ще трьох обвинувачених у справі виправдали через відсутність доказів. Вироки були результатом повторного розгляду справи через знайдені порушення в початковому процесі.
Демонстранти намагалися штурмувати посольство США в Белграді й частково підпалили його в лютому 2008 року, коли десятки тисяч людей вийшли на вулиці сербської столиці, щоб протестувати проти незалежності Косова, проголошеної за кілька днів до того.
Тоді у вогні загинув 20-річний чоловік. Також здійснювалися напади на декілька європейських посольств, однак їм завдали меншої шкоди. Десятки людей постраждали.
У липні сербські прокурори звинуватили п'ятьох поліцейських у тому, що вони не змогли забезпечити захист дипломатичної місії США.
Вашингтон підтримував незалежність Косова від Сербії та одним з перших визнав нову державу.
Сербія, зі свого боку, не визнає незалежність Косова.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ