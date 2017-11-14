«Газпром» повідомив про збільшення поставок газу в Україну

Російський газовий монополіст «Газпром» повідомив, що станом на кінець третього кварталу цього року обсяг його «продажів газу» до України, яка цього газу не купувала, склав 1 мільярд 575 мільйонів кубометрів газу. Станом на третій квартал попереднього, 2016 року такий обсяг «продажів газу до України» склав 1 мільярд 384 мільйони кубометрів.

При цьому «Газпром» нагадав в оприлюдненому ним щоквартальному звіті, що ще з середини 2014 року перевів Україну на передоплату постачання газу.

«Нафтогаз» не оплачує і не купує газ у «Газпрому» з листопада 2015 року.

Фактично йдеться про нелегальне постачання газу на окуповані частини Донецької і Луганської областей, які свого часу відмовилися приймати газ із вільної території України під приводом пошкодження газопроводу, заявивши, що його ремонтували надто довго. У лютому 2015 року «Газпром» почав самочинно постачати газ сепаратистам на окуповані частини Донбасу через непідконтрольні Україні газовимірювальні пункти, без заявок «Нафтогазу» і без передоплати. Російська компанія твердить, що це постачання здійснюється відповідно до контракту 2009 року і що цей газ має оплачувати Київ, а таке постачання триватиме й далі без вимоги передоплати.

Протягом 2016 року «Газпром» таким чином незаконно надав сепаратистам і своїм гібридним силам на окупованій частині Донбасу 2 мільярди 390 мільйонів кубометрів газу.

Українська сторона вже не раз заявляла, що таке необліковане постачання, здійснене всупереч заявкам із Києва, грубо порушує чинний контракт, що «Нафтогаз» цих обсягів газу не приймав і не має наміру оплачувати його, а також вимагає міжнародного розслідування цих незаконних дій російської компанії.