Росія: в Башкортостані протестували на захист вивчення башкирської мови

Кількадесят активістів влаштували в Уфі, столиці республіки Башкортостан у Росії, поодинокі пікети в різних місцях у місті з вимогами зберегти обов’язкове вивчення башкирської мови у школах.

Вони тримали плакати з гаслами «Не порушуйте Конституцію Башкортостану», «Геть руки від державної башкирської мови» чи «Хто не має мови – не має Батьківщини».

Схожі акції відбулися в менших обсягах і в деяких інших містах Башкортостану.

Нинішній протест відбувся в день прибуття до республіки комісії з Москви за результатами прокурорських перевірок, які тривали з серпня щодо того, чи немає в якійсь школі Башкортостану обов’язкового вивчення башкирської мови, яка, за Конституцією республіки, є в ній державною поруч із російською.

Такі пікети й інші акції на захист башкирської мови тривають у республіці вже близько двох місяців.

Громадські активісти в Башкортостані вимагають повернути державну башкирську мову до навчальних закладів як обов’язковий предмет.

Наприкінці липня президент Росії Володимир Путін, говорячи на тему вивчення національних мов у національних республіках Росії, заявив: «примушувати людину вчити мову, яка для неї не є рідною, неприпустимо». При цьому він вочевидь мав на увазі тільки національні мови як не рідні і не розглядав ситуації, коли не є рідною російська мова, державна в усій Росії і обов’язкова до вивчення в усій країні.

Після тієї заяви Путін також доручив прокуратурі перевірити, чи національні мови вивчаються у школах суто добровільно, без ніякої обов’язковості.

Крім Башкортостану, дії Москви викликали протести, зокрема, в сусідніх Татарстані і Чувашії, національні мови яких також визначені в Конституціях цих республік як державні. Президент Татарстану заявив, що, за результатами переговорів із Москвою, татарська мова залишиться обов’язковою в усіх школах республіки, але у скороченому обсязі – до двох годин на тиждень із дотеперішніх п’яти чи шести і тільки в 1-х – 9-х класах замість усіх 11 років середньої освіти в Росії.

Саме навчання у школах Росії вже давно повністю переведене на російську мову. Єдиний державний іспит після закінчення середньої освіти, приблизний аналог українського зовнішнього незалежного оцінювання, можна складати з немовних предметів тільки російською мовою.