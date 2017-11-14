В ООН схвалили проект резолюції про права людини у Криму – МЗС

В ООН Третій комітет (із соціальних, гуманітарних і культурних питань) 72-ї сесії Генеральної асамблеї ООН схвалив проект резолюції «Становище з правами людини в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі (Україна)», повідомило Міністерство закордонних справ України.

Співавторами документа стали 42 країни, а проголосувала за нього 71 держава (як заявили в МЗС, «незважаючи на шалений тиск із боку Росії»), проти були 25 і 77 утрималися.

Як повідомили в міністерстві, пропонована резолюція Генасамблеї має на меті «змусити Росію як державу-окупанта припинити грубі порушення прав та основних свобод людини». Оновлений, порівняно з попереднім роком, текст проекту резолюції «значною мірою підсилює вимоги міжнародного співтовариства до країни-окупанта», додали в МЗС.

«По-перше, це підтримка України в питанні деокупації Криму. Оголошена на цьогорічному 72-му засіданні ГА ООН ініціатива президента щодо створення міжнародної групи друзів Криму отримає міцну основу зі схваленням резолюції. По-друге, документ містить заклик до виконання проміжного рішення (наказу) Міжнародного суду ООН у справі «Україна проти Росії» від 19 квітня 2017 року, яке досі не виконано Росією. Маємо консолідувати зусилля та примушувати Росію до його виконання. По-третє, доступ до півострова міжнародним моніторинговим місіям залишається закритим. Це питання має прямий вплив на щоденне життя жителів Криму, а відтак потребує негайного вирішення. Постійний прямий міжнародний моніторинг ситуації матиме ефект стримувального фактору та контрольного механізму за дотриманням Росією своїх обов’язків як окупаційної влади згідно з міжнародним гуманітарним правом. Резолюція є одним з елементів забезпечення тиску на Росію та відкриття Криму для міжнародного моніторингу» – так передали в МЗС основний зміст документа.

Крім того, важливими елементами є також засудження незаконного застосування на тимчасово окупованій території України правової системи Росії, в тому числі ретроактивного, а також експропріація власності, засудження автоматичного поширення російського громадянства на резидентів Криму, заборона призову до лав Збройних сил Росії, що прямо заборонено міжнародним гуманітарним правом, додали в міністерстві.

«Наступним кроком стане розгляд проекту резолюції на пленарному засіданні ГА ООН у другій половині грудня 2017 року і головне – примушення Росії до її повного виконання. Закликаємо міжнародну спільноту об’єднатись навколо наших спільних цінностей та захистити жителів Криму від свавілля окупантів», – мовиться в коментарі МЗС.

При цьому в міністерстві додали, що проект резолюції є «логічним продовженням минулорічної резолюції Генасамблеї 71/205 щодо прав людини в окупованому Криму». «Рішення щодо внесення нового документа зумовлене продовженням злочинної політики Росії у окупованому Криму. Змушені констатувати, що Росія не виконала жодного положення попередньої резолюції ГА ООН 71/205, нарощуючи репресії щодо українців за національністю, кримських татар та інших осіб, які висловлюють незгоду з окупацією півострова. Незважаючи на численні звернення Управління верховного комісара з прав людини, Росія відмовилась також надати доступ до території тимчасово окупованого Криму представникам ООН», – заявили в МЗС.

У засіданні Третього комітету, на якому розглядали проект резолюції, також узяли участь національний лідер кримськотатарського народу, уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв і заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

2016 року так само після схвалення у Третьому комітеті резолюцію з такою самою назвою «Становище з правами людини в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі (Україна)» ухвалила Генеральна асамблея ООН. За неї 19 грудня 2016 року проголосували 70 країн, 26 були проти і 77 утрималися. У ній уперше в документах ООН Росія була названа «державою-окупантом», а Крим і Севастополь – «тимчасово окупованою територією».