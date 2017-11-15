Держдума Росії ухвалила в другому читанні закон про ЗМІ-«іноземних агентів»

Держдума Росії 15 листопада одноголосно ухвалила в другому читанні поправки, які дозволяють зараховувати засоби масової інформації до так званих «іноземних агентів», повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Остаточне, третє, читання законопроект також має пройти 15 листопада. У Раді федерації Росії обіцяли розглянути й ухвалити ці поправки на найближчому засіданні верхньої палати, яке також відбудеться 15 листопада.

Згідно з текстом поправок, опублікованим напередодні, «іноземними агентами» можуть визнати ЗМІ, зареєстровані на території іноземної держави. Які саме видання повинні бути зареєстровані як «іноземні агенти», буде вирішувати Міністерство юстиції Росії.

Згідно із законопроектом, медіа можна буде додати до списку «іноземних агентів» при отриманні грошей: від інших держав або їхніх держорганів; від міжнародних або іноземних організацій; просто іноземців; від осіб без громадянства; «уповноважених ними» (вищепереліченими) осіб; або від російських юридичних осіб, які отримують гроші від перерахованих вище джерел.

Голова Ради з прав людини при президенті Росії Михайло Федотов у розмові з російським виданням РБК назвав новий закон «написаним на коліні». За його словами, розробники поправок некоректно з’єднали закон «Про ЗМІ» і закон «Про некомерційні організації», хоча перший стосується інформаційного законодавства, а другий – громадянського.

Рішення про внесення поправок, які обмежують роботу іноземних ЗМІ в Росії, ухвалили після того, як фінансований Москвою телеканал RT заявив, що виконує вимоги американської влади про реєстрацію свого підрозділ в США як «іноземного агента».

У Вашингтоні неодноразово наголошували, що закон про іноземних агентів у США значно відрізняється від російського і ніяк не обмежує свободу інформації. Як заявив президент медіакорпорації Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Том Кент, «телеканал RT поширює свої програми в США через кабельне телебачення, тоді як Радіо Свобода таких можливостей у Росії не має». Він зазначив, що журналістів Радіо Свобода переслідували і били в Росії, їх акредитації анулювалися – в той час як нічого подібного стосовно журналістів російського телеканалу в США не відбувалося.