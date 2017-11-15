Кремль: «нічого страшного немає» в публікації Міноборони Росії зображення з комп’ютерної гри

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявляє, що не бачить нічого страшного в публікації Міністерством оборони Росії зображення з комп’ютерної гри.

«Помилки стаються, нічого страшного немає, вони своєчасно корегуються, що й було зроблено в Міноборони. Я не перебільшував би значення цієї помилки», – сказав Пєсков.

За словами речниками, у Міноборони йому повідомили, що винний у помилці покараний.

Журналісти нагадали, що подібна помилка, можливо, була в фільмі про президента Росії Володимира Путіна, знятому американським режисером Олівером Стоуном. В одному з епізодів Путін демонструє Стоуну кадри нібито російського повітряного удару по екстремістах угруповання «Ісламська держава» в Сирії. Активісти вказували, що насправді це було відео американського удару по талібах в Афганістані.

«Що стосується фільму Стоуна, то з цього приводу багато ставилося і продовжує ставитися під сумнів недоброзичливцями Путіна. …Але фільм вийшов блискучий, непересічний і цікавий», – заявив Пєсков.

14 листопада Міністерство оборони Росії опублікувало «беззаперечне підтвердження забезпечення Сполученими Штатами прикриття боєздатних загонів «Ісламської держави», використавши як одну з ілюстрацій скріншот з гри AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron. Інші чотири кадри запозичені з відео Міноборони Іраку. Пізніше повідомлення російською, англійською та арабською мовами у Twitter були видалені, як і пост у Facebook.

Російські військові стверджували, що опубліковані ними кадри були зроблені 9 листопада 2017 року і на них потрапила «автомобільна колона бойовиків «Ісламської держави», яка рухалася з міста Абу-Кемаль у бік сирійсько-іракського кордону».

Експерти Conflict Intelligence Team виявили, що одне фото, розміщене в соціальних мережах Міноборони Росії, взяте з демонстрації гри AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron. Ролик опублікований на YouTube у 2015 році.

Інші чотири кадри запозичені з відео іракських військових: у ролику показувалася робота авіації проти бойовиків «Ісламської держави» під містом Фаллуджа влітку 2016 року.