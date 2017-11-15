У Харкові невідомі пошкодили автомобіль консула Росії – поліція

У Харкові невідомі пошкодили автомобіль генерального консула Росії, повідомила поліція Харківщини у Facebook.

Правоохоронці зазначили, що отримали звернення 46-річного консула 13 листопада близько 11:20.

Згідно з повідомленням, слідчо-оперативна група Шевченківського відділу поліції Харкова оглянула автівку і місце пригоди. Поліцейські опитали заявника і можливих свідків.

Правоохоронці заявили, що внесли подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Відповідно до повідомлення поліції, правоохоронці встановлюють обставини події та розшукують осіб, причетних до злочину.

У Генеральному консульстві Росії в Харкові, зі свого боку, у коментарі Радіо Свобода спростували інформацію про пошкодження автомобіля дипломата.