КМДА: реорганізація «Київенерго» не вплине на повернення громаді Києва теплового блоку

У Київській міській державній адміністрації заявляють, що реорганізація компанії «Київенерго» не вплине на процес повернення громаді Києва теплового блоку підприємства.

Як заявив 14 листопада заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, у результаті реорганізації мова йтиме про повернення Києву теплового бізнесу в цілому, а не лише окремих об’єктів.

У КМДА зауважують, що весь тепловий блок, що належить міській громаді Києва, залишається в управлінні «Київенерго» до завершення існуючої угоди з містом.

Напередодні у «Київенерго» повідомили про рішення провести реорганізацію, у результаті якої відокремлюються функції розподілу і постачання електроенергії, – буде створено дві нові компанії: одна буде займатися розподілом електроенергії і експлуатацією електромереж, інша – постачанням електроенергії.

У «Київенерго» також наголосили, що створення нових підприємств ніяк не вплине на обсяг прав і обов’язків за договорами на управління комунальним майном, укладеним між Київською міською радою і «Київенерго». У компанії «Київенерго» підтверджують, що право власності громади Києва на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, завод «Енергія», теплові мережі та інші об’єкти, залишається непорушним.

У вересні у прокуратурі Києва заявили про подання позову до суду щодо повернення у власність міста пакетів акцій «Київенерго», «Київгазу» і «Київводоканалу». Господарський суд Києва відклав розгляд цього позову до травня 2018 року.

18 серпня компанія Ornex, що входить до групи СКМ мільярдера Ріната Ахметова, придбала на фондовій біржі 25% акцій «Київенерго». До торгів 25% акцій «Київенерго» належали Фонду держмайна, 18% – ТОВ «ДТЕК Енерго», компанія DTEK Holdings Limited мала 25%, а DTEK ENERGY B.V. – 29%.

Компанія ДТЕК належить Рінату Ахметову.