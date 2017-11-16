Південна Корея: унаслідок землетрусу 57 людей травмовані

У Південній Кореї 57 людей травмовані унаслідок землетрусу магнітудою 5,4 бала, який стався 15 листопада на південному сході країни, повідомляє місцева влада, зазначаючи, що даних про загиблих немає.

Згідно з інформацією Міністерства внутрішніх справ та безпеки Південної Кореї, землетрус, який відчувався на всій території країни, зокрема в столиці Сеулі, пошкодив майже 1100 будинків і понад 100 шкіл.

Також пошкоджені дороги, громадські та військові об’єкти. 1536 людей були змушені покинути свої будинки.

За даними південно-корейського метеорологічного відомства, епіцентр землетрусу розташовувався під портовим містом Пхохан на південному сході країни. Геологічна служба США, зі свого боку, повідомляє, що епіцентр був розташований у 9 кілометрах на північний захід від Пхохана.

Це другий за силою землетрус у Південній Кореї з 1978 року, коли місцева влада почала офіційно проводити моніторинг підземних поштовхів. Найсильніший землетрус був зафіксований у Південній Кореї у вересні 2016 року. Сила підземних поштовхів тоді становила 5,8 бала, його епіцентр був розташований біля стародавнього міста Кьонджу, що поблизу Пхохана. Тоді жертв не було.