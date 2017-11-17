В Італії у віці 87 років помер екс-ватажок сицилійської мафії

Колишній ватажок сицилійської мафії Сальваторе «Тото» Рііна помер у в’язниці у віці 87 років. Він помер 17 листопада в лікарні в’язниці італійського міста Парма. Рііну називали «наймогутнішим і найжахливішим босом сицилійської мафії ХХ століття».

У Рііни діагностували рак нирки, а також проблеми серця й мозку. 16 листопада йому виповнилося 87 років. У цей день Міністерство юстиції Італії дозволило родичам Рііни відвідати його.

За ґратами він провів майже чверть століття після затримання в 1993 році. Його засудили до 26 довічних термінів у в’язниці за десятки убивств, здійснених у період з 1969 до 1992 року. За свою жорстокість Рііна отримав прізвисько «Звір».