У Сирії вбили командувача підрозділу іранського «Корпусу вартових Ісламської революції» – ЗМІ

Іранські ЗМІ повідомили, що командувач підрозділу «Корпусу вартових Ісламської революції» був убитий у бою проти представників угруповання «Ісламська держава» в Сирії.

Ця організація бореться на боці президента Сирії Башара Асада, головного союзника Тегерана, у шестирічній громадянській війні в Сирії.

Державне інформаційне агентство «Fars» 19 листопада повідомило, що Хаїролла Самаді, очільник підрозділу «Корпусу вартових» у Сирії, був убитий в результаті бойових дій 16 листопада в місті Абу-Камаль, контроль над яким відтоді був відновлений сирійськими урядовими силами.

За даними інформагенства, Самаді помер від поранень осколками після вибуху снаряду.

Іран забезпечував військову підтримку силам Асада, як мінімум, у 2012 році силами військових радників та волонтерів, але заперечує відрядження у Сирію своїх військ.

Тим не менш, іранські ЗМІ повідомили про загибель низки іранських командирів разом з сотнями іранських бійців.

Сирійське державне інформаційне агентство SANA 19 листопада повідомило, що урядові сили та їх союзники повністю взяли під контроль місто Абу-Камаль біля кордону з Іраком – останній оплот угруповання «Ісламська держава» у країні.

Сирійська урядова армія оголошувала про визволення Абу-Камаля 9 листопада, але наступними днями бойовики «Ісламської держави», що відступили з міста, перейшли в наступ на нього, пізніше знову закріпившись там.

Угруповання «Ісламська держава» останнім часом зазнало низки поразокунаслідок одночасних наступів на кількох фронтах – у Сирії з боку урядових сил, які підтримує Росія, і також із боку частини опозиційних сил, що мають підтримку міжнародної коаліції під проводом США, в Іраку з боку урядових сил і їхніх союзників, яких теж підтримує коаліція під проводом США.

«Корпус вартових Ісламської революції» був створена після революції 1979 року, щоб «захистити владу Ірану від внутрішніх та зовнішніх загроз та зберегти революційні ідеали».