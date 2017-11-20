Пакистан: унаслідок ДТП загинули щонайменше 20 людей

Щонайменше 20 людей загинули на півдні Пакистану 20 листопада внаслідок лобового зіткнення мікроавтобуса й вантажівки яка перевозила вугілля, повідомила місцева поліція. Ще кілька людей зазнали травм.

Інцидент стався в районі міста Хайрпур у провінції Сінд. Офіцер поліції Раб Наваз зазначив, що кількість жертв може зрости, оскільки деякі травмовані – в критичному стані.

Наваз заявив, що, попередньо, правоохоронці вважають причиною ДТП перевищення швидкості й низьку видимість через густий ранковий туман.

Дорожньо-транспортні пригоди поширені в Пакистані у зв’язку з поганим станом доріг, низькою якістю транспортних засобів та нехтуванням стандартами безпеки та правилами дорожнього руху водіями. Згідно з урядовою статистикою, щорічно в країні в ДТП гине понад п’ять тисяч людей.