МВФ планує продовжити обговорення з Україною проекту держбюджету-2018

Міжнародний валютний фонд у найближчі тижні планує продовжити переговори з українською владою стосовно проекту державного бюджету України на 2018 рік, повідомили в МВФ.

«Обговорення триватиме протягом наступних тижнів, щоб забезпечити відповідність в ухваленому бюджеті показника дефіциту в 2,5% ВВП, узгодженого в рамках підтримуваної фондом програми економічних реформ України», – зазначили в МВФ за підсумками візиту до Києва місії фонду, який відбувався з 9 до 17 листопада.

14 листопада Верховна Рада схвалила в першому читанні проект державного бюджету на 2018 рік. Показник дефіциту закладений у межах 77,9 мільярда гривень, що становить 2,4% ВВП. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман очікує ухвалення державного бюджету до 10 грудня.

У березні 2015 року між МВФ і Україною була затверджена чотирирічна програма розширеного фінансування на суму близько 17,5 мільярдів доларів США. Наразі МВФ надав Україні за цією програмою близько 8 мільярдів 380 мільйонів доларів.

У Міністерстві фінансів України раніше заявляли, що очікують надходження нового траншу кредиту МВФ на початку 2018 року.