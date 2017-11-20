Директор одеського дитячого табору, де в пожежі загинули троє дітей, залишається в лікарні

В Одесі судове засідання щодо зміни запобіжного заходу директорові табору «Вікторія» перенесли на 27 листопада. Петрос Саркісян – один із підозрюваних у справі щодо пожежі в таборі, внаслідок якої у вересні загинули троє дітей.

Саркісян перебував під вартою до 15 листопада, після чого його відпустили під заставу в розмірі 128 тисяч гривень. Сьогоднішнє судове засідання перенесли, тому що зараз він лікується від серцевої хвороби в одній з одеських лікарень.

«У силу статті 405 частини 4 Кримінального процесуального кодексу України участь підозрюваного є обов’язковою з урахування того, що він хоче надати суду особисте пояснення», – заявив адвокат Костянтин Куницький, один із трьох захисників Саркісяна.

Прокуратура хоче повернути Саркісяна в слідчий ізолятор. За словами прокурора, директор відмовляється співпрацювати зі слідством.

«Протягом цього часу Петрос Саркісян не надав нам жодних пояснень чи показів. Він посилався на стан свого здоров’я. Тому ми вважаємо, що судове засідання все ж таки могло відбутися, тим більше, що в нього цілих три адвокати», – заявив представник прокуратури Одеської області Олег Хорсуненко.

Як розповіли журналістам батьки загиблих дітей, рішення про звільнення під заставу зачитували без них, бо їм повідомили неправильний час засідання.

«Минуло два місяці від дня трагедії, і ніхто не затриманий. Саркісян на нас не виходив, ми з ним не говорили. Не хочу більше коментувати», – каже мати однієї з загиблих дівчат, Світлана.

Наступне засідання відбудеться 27 листопада. Суд відмовив захисту в проведенні судового засідання в режимі відеоконференції, проте погодився із аргументами щодо присутності Саркісяна. Зокрема, з тієї причини, що розглядається більш жорстка, аніж присуджена міра запобіжного захисту.

28 вересня 24-річну старшу виховательку Наталю Янчик, яка відповідала за пожежну безпеку в таборі і була заарештована в один день з директором «Вікторії» Саркісяном, звільнили з-під арешту. Янчик взяли на поруки депутати Верховної Ради Мустафа Найєм і Григорій Шверк.

У жовтні прокуратура Одеської області повідомила про підозру колишній заступниці міського голови Одеси Зінаїді Цвірінько, яка на момент пожежі опікувалася гуманітарними питаннями, і керівнику Київського райвідділу Державної служби з надзвичайних ситуацій. Суд обрав запобіжний захід для колишньої чиновниці у вигляді особистого зобов’язання. Прокуратура підозрює Цвірінько у «службовій недбалості».

16 вересня в Одесі загорівся один із корпусів дитячого табору «Вікторія». На той момент у таборі перебували понад 40 дітей, троє з них загинули. За попередніми висновками, причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки.