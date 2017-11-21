Путін – Земану: відносини Росії і Чехії розвиваються, попри «труднощі»

Президент Росії Володимир Путін заявляє про поліпшення російсько-чеських відносин, «попри всі труднощі». Путін сказав про це на зустрічі з президентом Чехії Мілошем Земаном у російському Сочі 21 листопада.

Президент Росії заявив, що обсяг двосторонньої торгівлі зріс на понад 40% у перші дев’ять місяців року після спаду в попередні роки.

«Сьогоднішня зустріч з паном Земаном – вже друга цього року. Це свідчить про велике значення, яке надається розвитку двосторонньої співпраці», – сказав Путін.

Перед зустріччю двох президентів речник Путіна Дмитро Пєсков заявив: «Путін цінує ту зацікавленість, яку Земан проявляє в розвитку російсько-чеських відносин. Така зацікавленість дуже ефектно виглядає в цілому в Європі».

За повідомленням російських ЗМІ, під час зустрічі Земан говорив російською і попросив не перекладати його слова чеською заявивши, що «журналісти мають розуміти російську».

Чотириденна поїздка проросійського чеського лідера буде також включати візит до Москви, де він 22 листопада зустрінеться з головою уряду Росії Дмитром Медведєвим і виступить на російсько-чеському бізнес-форумі, де будуть присутні близько 130 керівників чеських компаній. 22 листопада Земан також планує обід з колишнім президентом СРСР Михайлом Горбачовим.

Посада Земана в основному є церемоніальною, але його висловлювання, зроблені в минулому, на підтримку Росії і Путіну, викликали стурбованість у чеського уряду і західних союзників.

Земан викликав негативну реакцію Києва, коли поставив під сумнів ефективність запроваджених Заходом санкцій проти Росії за агресію в Україні. Земан також називав анексію Москвою Криму в 2014 році «доконаним фактом» і висловив думку про те, що Росія повинна надати компенсацію Україні, можливо, газом, нафтою або грошима. Він також безуспішно закликав чеський уряд провести референдум про членство в Європейському союзі і НАТО, хоча і стверджував, що вважає за краще залишатися в обох організаціях і «просто хоче надати громадянам вибір».

У 2016 році він звинуватив Сполучені Штати в «незаконній» участі в громадянській війні в Сирії, одночасно високо оцінивши російську «антитерористичну кампанію» в цій країні.