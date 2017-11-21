Президент Чехії Земан прибув у Сочі на переговори з Путіним

Президент Чехії Мілош Земан прибув у Сочі на переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

Чотириденна поїздка проросійського чеського лідера буде також включати візит до Москви, де він 22 листопада зустрінеться з головою уряду Росії Дмитром Медведєвим і виступить на російсько-чеському бізнес-форумі, де будуть присутні близько 130 керівників чеських компаній. 22 листопада Земан також планує обід з колишнім президентом СРСР Михайлом Горбачовим.

Посада Земана в основному є церемоніальною, але його висловлювання, зроблені в минулому, на підтримку Росії і Путіну, викликали стурбованість у чеського уряду і західних союзників.

Земан викликав негативну реакцію Києва, коли поставив під сумнів ефективність запроваджених Заходом санкцій проти Росії за агресію в Україні. Земан також називав анексію Москвою Криму в 2014 році «доконаним фактом» і висловив думку про те, що Росія повинна надати компенсацію Україні, можливо, газом, нафтою або грошима. Він також безуспішно закликав чеський уряд провести референдум про членство в Європейському союзі і НАТО, хоча і стверджував, що вважає за краще залишатися в обох організаціях і «просто хоче надати громадянам вибір».

У 2016 році він звинуватив Сполучені Штати в «незаконній» участі в громадянській війні в Сирії, одночасно високо оцінивши російську «антитерористичну кампанію» в цій країні.