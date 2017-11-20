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20 Листопад 2017, Київ 09:24
Новини | Міжнародні

Президент Чехії Земан їде до Путіна в Сочі

Зустріч президентів Росії та Чехії Володимира Путіна (л) та Мілоша Земана, архівне фото, 2015 рік

Відомий своїми проросійськими заявами президент Чехії Мілош Земан 20 листопада прибуде на чорноморське узбережжя Росії, де в курортному місті Сочі планує провести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

Чотириденна поїздка чеського лідера також включатиме візит до Москви, де він зустрінеться 22 листопада з прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим та виступить на російсько-чеському бізнес-форумі. Разом із Земаном до російської столиці прибудуть близько 130 керівників чеських компаній.

Земан також планує провести обід з колишнім радянським лідером Михайлом Горбачовим 22 листопада.

Повноваження президента в Чехії переважно є церемоніальними, але коментарі Земана на підтримку Росії та Путіна викликали певну стурбованість у чеського уряду та західних союзників. Він також ставить під сумнів ефективність західних санкцій проти Росії за її агресію в Україні. Земан називає анексію Москвою українського Криму у 2014 році «доконаним фактом» і вважає, що має бути діалог про компенсацію за це «газом, нафтою або грошима».

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