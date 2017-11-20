Президент Чехії Земан їде до Путіна в Сочі

Відомий своїми проросійськими заявами президент Чехії Мілош Земан 20 листопада прибуде на чорноморське узбережжя Росії, де в курортному місті Сочі планує провести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

Чотириденна поїздка чеського лідера також включатиме візит до Москви, де він зустрінеться 22 листопада з прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим та виступить на російсько-чеському бізнес-форумі. Разом із Земаном до російської столиці прибудуть близько 130 керівників чеських компаній.

Земан також планує провести обід з колишнім радянським лідером Михайлом Горбачовим 22 листопада.

Повноваження президента в Чехії переважно є церемоніальними, але коментарі Земана на підтримку Росії та Путіна викликали певну стурбованість у чеського уряду та західних союзників. Він також ставить під сумнів ефективність західних санкцій проти Росії за її агресію в Україні. Земан називає анексію Москвою українського Криму у 2014 році «доконаним фактом» і вважає, що має бути діалог про компенсацію за це «газом, нафтою або грошима».