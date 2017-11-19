Візит президента Чехії Земана в Росію як нагорода від Путіна

У вівторок, 21 листопада, президент Чеської Республіки Мілош Земан має розпочати свій візит до Росії. У програмі візиту – Москва, Сочі, Єкатеринбург, зустрічі й переговори з Володимиром Путіним, Михайлом Горбачовим, Дмитром Медведєвим, широким колом російських політиків і підприємців, а також форуми і вернісажі. Напередодні візиту Земан вкотре заявив, що він виступає за скасування санкцій Заходу проти Росії, які запровадили через російську агресію проти України.

Чеські ЗМІ вже назвали цей візит Мілоша Земана рекордним, адже президент зі супроводом вилітає до Росії трьома літаками, за останнє чверть століття це найбільша за кількістю офіційна делегація Чехії, яка братиме участь у закордонному візиті на найвищому рівні. У Росії вони мають підписати близько десяти міждержавних договорів, із чеським керівником до Росії летить понад 130 підприємців, це найбільша делегація чеської Спілки промисловості й транспорту, до складу делегації також входить міністр промисловості й торгівлі Чехії Їржі Гавлічек.

Сам Мілош Земан не приховує почуттів радості й оптимізму стосовно свого візиту до Росії. У вересні, під час зустрічі із журналістами в Нью-Йорку, він наголосив, що «президент Путін мене запросив до Сочі, я це запрошення з радістю приймаю, тому що воно є до певної міри нагородою».

Серед цілей візиту збільшити експорт чеських товарів до Росії, який протягом останніх кількох років скоротився майже удвічі.

«Чеський експорт в Росію складав у перерахунку десь в межах 5-5,5 мільярдів доларів США і раптово впав до 3 мільярдів доларів. І до цього призвели не стільки санкції Заходу, скільки девальвація рубля, коли в мить чеські вироби практично не можна було продати. Зараз, у 2017 році у першому кварталі, бачимо певне зростання аж на 20 відсотків. Пояснюється це тим, що рубль знову почав зміцнюватись, а російська економіка певним чином пристосувалась до режиму санкцій», – зауважив у коментарі Радіо Свобода чеський аналітик Ондржей Соукуп.

Однак в цілому, на думку Соукупа, великих змін у чесько-російському економічному діалозі чекати не можна, оскільки левова частина чеського експорту все ж орієнтується не на східний, а на західний економічний ринок.

Для Чехії, що стосується торгівлі з Росією, експорт маргінальна справа, він коливається в межах 3-4 відсотків. Найважливішими ринками для чеської економіки є ЄС

«Для Чехії, що стосується торгівлі з Росією, експорт в принципі маргінальна справа, він коливається в межах 3-4 відсотків. Найважливішими ринками для чеської економіки є Європейський союз, зокрема, Німеччина», – зауважує чеський аналітик.

Таким чином, швидше ідеться про зовсім інше: потребу голосно заявити, що візит до Росії – це важливий крок на підтримку чеської економіки, підприємців, бізнесу.

Я є противником санкцій і про це протягом відрядження до Росії говоритиму

Важелем підтримки експорту чеський президент вважає скасування санкцій щодо Росії, які, на його думку, шкодять не тільки російській, але також і чеській економіці. Про це Мілош Земан має намір говорити у Москві.

«Санкції шкодять. І з цих міркувань я є противником санкцій і про це протягом відрядження до Росії говоритиму», – заявив чеський президент у розмові з журналістами.

​Передвиборча складова візиту до Росії

Насамперед візит Мілоша Земана до Росії потрібно розглядати крізь призму президентських виборів у Чехії, які мають відбутися 12-13 січня 2018 року. На це звертає увагу чеський політолог Їржі Пеге.

Цей візит має подвійну мету: це певний сигнал до виборців президента

«Цей візит має подвійну мету: це, звичайно, певний сигнал до виборців президента, тому що це виборці, яким не заважають його сильні проросійські сентименти, навіть навпаки, вони гадають, що Чеська Республіка мала б розвивати економічні відносини з Росією і можливо також скасувати санкції. Мілош Земан грає на цій ноті для своїх виборців».

Водночас Їржі Пеге не виключає, що Мілош Земан «має бажання повторити те, про що він заявив у жовтні у Європейському парламенті, тобто, що могло б дійти до якоїсь фінансової компенсації Україні за Крим».

«Але проблема для нього в тому, що цю ідею зустріли і в Росії не з надто великим натхненням», – каже експерт. Все полягатиме в самій «режисурі» двосторонніх переговорів, наголосив у розмові з Радіо Свобода Їржі Пеге, тобто, «чи домовиться Мілош Земан з Володимиром Путіни про те, що цю тему він має порушити знову, чи це те, про що краще промовчати».

Перед візитом до Москви чеський лідер вкотре підтвердив свої слова про Крим, і якщо він чи не єдиний з європейських лідерів, хто так каже, то це, мовляв, тому, що інші бояться сказати вголос те, що думають. Варто зазначити, що Земан називає анексію Криму доконаним фактом. Чеський уряд не раз відмежувався від таких слів, наголошуючи, що Мілош Земан не має таких повноважень у зовнішній політиці Чехії, а чехи влаштовували акції протесту і на вулиці, і в соцмережах.

Політолог Їржі Пеге стосовно візит до Росії зазначає: «Це певний жест в напрямку Європейського союзу, Заходу, тому що Мілош Земан дуже старався бути прийнятим західноєвропейськими державними лідерами, а це в нього не зовсім вийшло. Відтак цей візит до Путіна якимось чином, на його думку, підвищує його міжнародний престиж».

За словами чеського політолога, про Україну двоє президентів говоритимуть також, хоча ця тема і не стане головною в переговорах.

Деякі чеські політики називають позицію чеського лідера зрадою, заявляючи, що в Росії Мілош Земан захищатиме російські, а не чеські інтереси.

Твіт Джаміли Стеглікової з Ліберально-екологічної партії, колишнього міністра з прав людини й національних меншин Чехії: «Росія Путіна хоче вивести з європейської спільноти колишні радянські сателіти, зруйнувати західний ліберальний економічний порядок. Чехія Земана йому в цьому допомагає».

Земан вшанує російських ветеранів

Сам Мілош Земан дивиться оптимістично на майбутнє чесько-російських відносин. Протягом тижня в Москві, Сочі та Єкатеринбурзі він матиме багато можливостей, щоб про це говорити на повний голос скрізь і з усіма – із Володимиром Путіним, Михайлом Горбачовим чи Дмитром Медведєвим, російськими губернаторами.

До важливих у програмі візиту належить зустріч чеського президента з ветеранами Другої світової війни, які брали участь у звільненні Чехословаччини, їх мають нагородити медалями «За героїзм». Як пишуть чеські ЗМІ, четверо ветеранів народились у 1924 році, їм уже минуло 93. Ця тема є особливо чутливою для Росії.

Культурним акцентом візиту Мілоша Земана до Росії має бути відкриття в Москві виставки історичних реліквій і мистецьких творів з чеських збірок. Виставка «Скарби Празького граду» має розгорнутись у залах Державного історичного музею Росії. Понад сто експонатів, як зазначив речник канцелярії президента Чехії Їржі Овчачек, «представлять тисячолітній розвиток і зміни стилів Празького граду». Серед експонатів виставки відвідувачі зможуть побачити твір Івана Айвазовського «Схід сонця в Криму», датований 1873 роком.

Візит Мілоша Земана до Росії запланований на 21–24 листопада.