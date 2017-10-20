Чехи активно заступилися за Україну, засудивши слова Мілоша Земана

Чеський президент Мілош Земан, який на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи запропонував Україні продати анексований Росією Крим за гроші, нафту чи газ, відмовився вибачатися за свої слова, заявивши, що це є лише його «приватна думка». Навпаки, він наполягає, що українці та росіяни ще будуть йому вдячні за ідею цього компромісу. Замість нього це зробили сотні звичайних чехів, які посилали свої послання з написом «Czech Republic is not Zeman», тобто «Чеська республіка не є Земан», та поширювали свої фотографії з цим гаслом під гештегом #SorryUkraine у соціальних мережах.

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Слова президента Чехії Мілоша Земана щодо Криму, сказані з міжнародної трибуни, викликали найгострішу досі реакцію його краян.

«Якщо буде діалог між Росією та Україною, я думаю, і це є моя особиста думка, може бути якась компенсація за Крим, фінансова, чи у натуральній формі. Я маю на увазі нафту чи газ», – сказав Земан на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи.

Уже через кілька годин після виступу президента Чехії у Страсбурзі з’явилися фотографії людей, які вибачалися за слова керівника своєї держави.

Однією з перших була депутат парламенту Чехії від правоцентристської партії ТОП 09 Ґабріела Пецкова. Вона говорить, що їй було так соромно за слова президента Земана, що вона просто мусила підійти сказати про це представникам української делегації.

Мені потрібно було запевнити наших українських друзів, що чехи – це не є Мілош Земан

«Мені потрібно було швидко висловити незгоду з виступом президента Земана і підтримати Україну, щоб запевнити наших наших українських друзів, що чехи – це не є Мілош Земан», – написала Ґабріела Пецкова.

Невдовзі гасло «Чеська Республіка – не є Земан» розлетілося соціальними мережами. Постів було вже так багато, що з них можна було створити майже двохвилинне відео. А щоб ні в кого не виникло сумнівів, що чехи цими словами висловлюють не лише протест проти висловлювання президента Земана, але, головним чином, підтримують Україну, вибір музичного супроводу припав на відому українську пісню, «Я не здамся без бою» Океану Ельзи.

Акція не завершилася в соціальних мережах. За кілька днів її учасники вже зібралися під стінами Празького граду, де міститься офіс президента.



А розпочав цю акцію молодий чеський музикант Їржі Бареш, який, повернувшись додому після репетиції своєї панк-групи, прочитав новини і дуже розсердився.

«Коли президент країни, яка пережила дві окупації, нацистську і комуністичну, говорить, що було б краще, якби окупована країна віддала свою територію, то я не хотів би, щоб люди в Україні думали, що я думаю так само», – наголосив музикант.

Як говорить Їржі Бареш, його головною метою було зробити так, щоб це послання потрапило в Україну, щоб люди там знали, що не всі чехи стали як Земан, а що є люди, які поділяють ідеали колишнього президента Чехії Вацлава Гавела.