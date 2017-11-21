Поліція: 5 чиновників «Київавтодору» затримали в справі про привласнення 11 мільйонів гривень

Правоохоронці затримали п’ятьох чиновників «Київавтодору» в справі про привласнення й розтрату понад 11 мільйонів гривен, повідомив заступник голови Національної поліції Ігор Купранець.

«Керівники комунальних підприємств, отримавши кошти на проведення ремонтних дорожніх робіт, відправляли ці кошти за фіктивними договорами на підконтрольні комерційні структури, потім переводили гроші в готівку», – заявив він.

За його словами, роботи, які повинні були виконуватися комерційними структурами, фактично, проводилися співробітниками й технікою комунальних підприємств.

«Ми зараз можемо говорити про суми 11-12 мільйонів гривень. Більші суми ми будемо доводити в ході розслідування», – сказав Купранець.

Перший заступник генерального прокурора України Дмитро Сторожук додав, що п’ятьом затриманим чиновникам «Київавтодору» оголосять підозру. На його думку, окремі епізоди справи вдасться направити до суду протягом трьох місяців.

Мер Києва Віталій Кличко, зі свого боку, зазначив, що обшуки проводяться в управліннях «Київавтодору» у Святошинському, Деснянському, Оболонському, Подільському районах, а також у деяких підрядних організаціях. Крім того, за його словами, обшуки проводяться в комунальному об’єднанні «Київзеленбуд» в Оболонському й Голосіївському районах.

У березні Державна аудиторська служба України повідомила, що підрядники «Київавтодору» безпідставно збільшили обсяги виконаних робіт та витрачених матеріалів. Йшлося про завищення вартості ремонту автодоріг Києва на 11 мільйонів гривень. У «Київавтодорі» ці звинувачення заперечили.