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22 Листопад 2017, Київ 15:25
Новини | Політика

Уряд затвердив новий склад наглядової ради «Нафтогазу»

Кабінет міністрів України затвердив новий склад наглядової ради національної акціонерної компанії «Нафтогаз України». Відповідне рішення уряд ухвалив на своєму засіданні 22 листопада.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив, що склад наглядової ради «Нафтогазу» сформований «спільно з міжнародними партнерами».

До складу наглядової ради компанії увійшли Клір Спотісед (громадянка Великої Британії), Бруно Лісква (Франція), Амос Хохштайн (США), Стів Хейсен (Канада), а також троє українців – голова правління «Укрексімбанку» Олександр Гриценко, радник прем’єр-міністра з міжнародних питань Сергій Попик. У складі наглядової ради «Нафтогазу» залишився також колишній міністр енергетики й вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

За словами Гройсмана, Клір Спотісед створювала ринок газу в Британії та працювала в британському національному енергетичному регуляторі, Бруно Лісква працював на керівних посадах найбільшої енергетичної компанії Франції, Амос Хохштайн був дипломатом США, який допомагав Україні в питаннях реверсу газу, а Стів Хейсен – «один із кращих експертів із розвідки й видобутку газу».

«Перед наглядовою радою стоятиме завдання забезпечення ефективності роботи компанії, проведення швидкого поділу поставок, видобутку і трейдингу компанії, буде завдання забезпечити різке зростання видобутку газу, зменшення витрат компанії, збільшення доходів, надходжень до бюджету і сприяння максимальній демонополізації ринку газу України», – сказав Гройсман.

Попередній склад наглядової ради «Нафтогазу» був сформований у травні 2016 року. До нього увійшли громадяни Великобританії Маркус Річардс, Чарльз Проктор та Пол Ворвік. Від Кабінету міністрів до ради увійшла перший заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Юлія Ковалів, а від Адміністрації президента – Володимир Демчишин.

У квітні 2017 року подала у відставку Ковалів, а у вересні – Річардс, Проктор і Ворвік. Спеціалісти з Великої Британії пояснювали своє рішення «впливом уряду на компанію» та «уповільненням реформ». В уряді, зі свого боку, стверджували, що компанія є незалежною і в її роботу Кабінет міністрів не втручається.

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