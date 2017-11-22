Уряд затвердив новий склад наглядової ради «Нафтогазу»

Кабінет міністрів України затвердив новий склад наглядової ради національної акціонерної компанії «Нафтогаз України». Відповідне рішення уряд ухвалив на своєму засіданні 22 листопада.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив, що склад наглядової ради «Нафтогазу» сформований «спільно з міжнародними партнерами».

До складу наглядової ради компанії увійшли Клір Спотісед (громадянка Великої Британії), Бруно Лісква (Франція), Амос Хохштайн (США), Стів Хейсен (Канада), а також троє українців – голова правління «Укрексімбанку» Олександр Гриценко, радник прем’єр-міністра з міжнародних питань Сергій Попик. У складі наглядової ради «Нафтогазу» залишився також колишній міністр енергетики й вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

За словами Гройсмана, Клір Спотісед створювала ринок газу в Британії та працювала в британському національному енергетичному регуляторі, Бруно Лісква працював на керівних посадах найбільшої енергетичної компанії Франції, Амос Хохштайн був дипломатом США, який допомагав Україні в питаннях реверсу газу, а Стів Хейсен – «один із кращих експертів із розвідки й видобутку газу».

«Перед наглядовою радою стоятиме завдання забезпечення ефективності роботи компанії, проведення швидкого поділу поставок, видобутку і трейдингу компанії, буде завдання забезпечити різке зростання видобутку газу, зменшення витрат компанії, збільшення доходів, надходжень до бюджету і сприяння максимальній демонополізації ринку газу України», – сказав Гройсман.

Попередній склад наглядової ради «Нафтогазу» був сформований у травні 2016 року. До нього увійшли громадяни Великобританії Маркус Річардс, Чарльз Проктор та Пол Ворвік. Від Кабінету міністрів до ради увійшла перший заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Юлія Ковалів, а від Адміністрації президента – Володимир Демчишин.

У квітні 2017 року подала у відставку Ковалів, а у вересні – Річардс, Проктор і Ворвік. Спеціалісти з Великої Британії пояснювали своє рішення «впливом уряду на компанію» та «уповільненням реформ». В уряді, зі свого боку, стверджували, що компанія є незалежною і в її роботу Кабінет міністрів не втручається.