Спецоперація в Тбілісі: одного підозрюваного в тероризмі затримали

Речниця Служби держбезпеки Грузії Ніно Ґіорґобіані повідомила про затримання одного підозрюваного у тероризмі в ході спецоперації силовиків у столиці країні Тбілісі, яка триває від світанку 22 листопада.

Пошуки інших підозрюваних тривають, додала вона.

За словами Ґіорґобіані, спецоперацію проводять проти «іноземних громадян», підозрюваних у зв’язках з «терористичними організаціями». Про те, звідки саме ці люди, й назви організацій вона не навела. За даними грузинських ЗМІ, підозрювані мали зв’язки з «Ісламською державою».

За повідомленням МВС Грузії, частини спеціального призначення на світанку 22 листопада блокували житловий корпус, де в одній із квартир проживають «підозрювані в тероризмі». У районі проведення спецоперації чути стрілянину і вибухи.

За попередніми даними, один співробітник контртерористичного департаменту МВС Грузії був поранений під час спецоперації в житловому районі на околицях міста. Його доправили у лікарню.

На місці перебуває близько 300 поліцейських, але операцію безпосередньо проводить спецназ антитерористичного департаменту МВС Грузії.

Жителів кількох кварталів евакуювали.