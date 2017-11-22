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22 Листопад 2017, Київ 17:00
Новини | Міжнародні

Спецоперація в Тбілісі: одного підозрюваного в тероризмі затримали

Грузинські силовики під час спецоперації в Тбілісі, 22 листопада 2017 року

Речниця Служби держбезпеки Грузії Ніно Ґіорґобіані повідомила про затримання одного підозрюваного у тероризмі в ході спецоперації силовиків у столиці країні Тбілісі, яка триває від світанку 22 листопада.

Пошуки інших підозрюваних тривають, додала вона.

За словами Ґіорґобіані, спецоперацію проводять проти «іноземних громадян», підозрюваних у зв’язках з «терористичними організаціями». Про те, звідки саме ці люди, й назви організацій вона не навела. За даними грузинських ЗМІ, підозрювані мали зв’язки з «Ісламською державою».

Стрілянина у Тбілісі (аматорське відео)
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За повідомленням МВС Грузії, частини спеціального призначення на світанку 22 листопада блокували житловий корпус, де в одній із квартир проживають «підозрювані в тероризмі». У районі проведення спецоперації чути стрілянину і вибухи.

За попередніми даними, один співробітник контртерористичного департаменту МВС Грузії був поранений під час спецоперації в житловому районі на околицях міста. Його доправили у лікарню.

На місці перебуває близько 300 поліцейських, але операцію безпосередньо проводить спецназ антитерористичного департаменту МВС Грузії.

Жителів кількох кварталів евакуювали.

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