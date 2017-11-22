Українська сторона СЦКК: ескалація на Луганщині може призвести до погіршення гуманітарної ситуації

Українська сторона Спільного центру контролю і координації, що діє у зоні конфлікту на Донбасі, заявляє, що подальша ескалація напруженості на окупованій території Луганщини може призвести до значного погіршення гуманітарної ситуації. Про це повідомляється на сторінці штабу АТО у Facebook.

«Подальша ескалація напруженості на території ОРЛО може призвести до значного погіршення гуманітарної ситуації, ізоляції та збільшення потоку цивільного населення з ОРЛО на територію підконтрольну уряду України», – йдеться у повідомленні.

Українська сторона СЦКК закликає російську сторону СЦКК і СММ ОБСЄ вжити всіх можливих заходів для забезпечення вільного і своєчасного пересування цивільного населення та уникнення провокацій.

У Луганську, який перебуває під контролем бойовиків угруповання «ЛНР», вже другий день відбуваються не до кінця зрозумілі події – у деяких частинах міста патрулюють озброєні люди. За повідомленнями, йдеться про конфлікт між ватажком угруповання «ЛНР» Ігорем Плотницьким і «міністром внутрішніх справ» у цьому угрупованні Ігорем Корнетом, що почався напередодні. 22 листопада Ігор Плотницький звинуватив Ігоря Корнета у спробі «державного перевороту».

Сьогодні спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомила, що у центрі Луганська фіксують військові машини і невстановлених озброєних осіб.

У зв’язку з цією ситуацією ввечері 21 листопада у Києві президент України Петро Порошенко провів засідання воєнного кабінету РНБО.

Бойові дії на Донбасі тривають від квітня 2014 року. Тоді влада України оголосила проведення антитерористичної операції на частині територій Донецької і Луганської областей. Низка населених пунктів Донбасу, зокрема Донецьк і Луганськ, окуповані підтримуваними Росією бойовиками.