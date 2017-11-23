М’янма і Бангладеш підписали угоду про повернення мусульман-рохінджа, які залишили домівки після спалаху насилля в штаті Ракхайн на півночі М’янми.

У Міністерстві закордонних справ Бангладеш оприлюднили заяву, згідно з якою репатріація біженців розпочнеться протягом двох місяців. У відомстві зазначили, що для обговорення процедури повернення мусульман-рохінджа протягом трьох тижнів збереться робоча група.

В офісі лідерки М’янми Аун Сан Су Чжи зазначили, що сторони використовуватимуть формулу, яка встановлена договором про репатріацію між М’янмою та Бангладеш від 1992 року. Згідно з тодішніми домовленостями, репатріанти перед поверненням на батьківщину повинні надати документи, які засвідчують особу.

Наразі невідомо, скільки біженців отримають дозвіл на повернення до М’янми, а також скільки часу триватиме цей процес.

Представники мусульманської меншини рохінджа почали втікати з М’янми 25 серпня, коли військові влаштували розгін у Ракхайні після нападу підозрюваних бойовиків рохінджа на армійські бази й поліцейські пункти, у результаті чого 12 співробітників служби безпеки загинули. Армія заявила, що вбила близько 400 підозрюваних бойовиків. Уряд М’янми заявляє, що його дії спрямовані не проти цивільних, а проти бойовиків.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International, зі свого боку, повідомляла, що має «незаперечні докази» здійснення силами безпеки М’янми і самоорганізованими незаконними групами «організованої кампанії систематичних підпалів», спрямованих проти десятків сіл, де жили представники етнорелігійної мусульманської меншини рохінджа. Ця кампанія, як вважають правозахисники, має ознаки етнічної чистки.

З кінця серпня до Бангладеш із М’янми втекло більше 620 тисяч мусульман-рохінджа. У Amnesty International зазначали, що лише невелика кількість із них мають документи.