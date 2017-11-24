Зімбабве: Мнангагва склав присягу президента

Колишній віце-президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва склав присягу президента країни.

«Я буду вірний Зімбабве і буду підкорятися, підтримувати і захищати конституцію та всі інші закони Зімбабве», – заявив Мнангагва під час присяги.

Еммерсон Мнангагва замінив на посаді президента Зімбабве Роберта Мугабе, який очолював країну впродовж 37 років.

Сам колишній президент не був присутній на церемонії інавгурації. Державна газета Herald повідомляла, що 93-річний Мугабе пропустить церемонію, оскільки вимагав «відпочинку». У правлячій партії Зімбабве заявляли, що Мугабе не покине країну і що йому гарантована безпека.

Мнангагву номінувала на посаду президента владна партія Зімбабвійський африканський національний союз (ZANU-PF). Це сталося після того, як Мугабе надіслав до парламенту листа, у якому заявив, що йде у відставку з посади президента негайно й добровільно, аби «плавно передати владу» після 37 років правління.

Листа Мугабе зачитали під час засідання із запуску процесу імпічменту президента 21 листопада. Владна партія разом з опозиціонерами планувала сформувати комісію, а потім спільно проголосувати за усунення Мугабе з посади, який не хотів поступатися президентським кріслом.

Мугабе звільнив Мнангагву з посади віце-президента в листопаді. Той вважався найбільш ймовірним наступником Мугабе. Проте після звільнення Мнангагви на посаду президента претендувала дружина Мугабе Грейс.

15 листопада військові Зімбабве захопили владу в результаті перевороту, взявши Мугабе під домашній арешт і затримавши деяких його союзників. Самі армійські лідери стверджували, що їхні дії не були переворотом.

Країни Заходу неодноразово звинувачували Мугабе в порушеннях прав людини і репресіях проти політичних опонентів.