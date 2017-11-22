Колишній віце-президент Зімбабве Мнангагва складе присягу президента 23 листопада

Колишній віце-президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва складе присягу президента країни 23 листопада, заявив спікер місцевого парламенту.

Мнангагву номінувала на посаду президента владна партія Зімбабвійський африканський національний союз (ZANU-PF). Це сталося після того, як президент Зімбабве 93-річний Роберт Мугабе надіслав до парламенту листа, у якому заявив, що йде у відставку негайно і добровільно, аби «плавно передати владу» після 37 років правління.

Листа Мугабе зачитали під час засідання із запуску процесу імпічменту президента 21 листопада. Владна партія разом з опозиціонерами планувала сформувати комісію, а потім спільно проголосувати за усунення Мугабе з посади, який не хотів поступатися президентським кріслом.

Мугабе звільнив Мнангагву з посади віце-президента два тижні тому. Той важався найбільш ймовірним наступником Мугабе. Проте після звільнення Мнангагви наступником була дружина Мугабе Грейс.

15 листопада військові Зімбабве захопили владу в результаті перевороту, взявши 93-річного Мугабе під домашній арешт і затримавши деяких його союзників. Самі армійські лідери стверджували, що їхні дії не були переворотом.

Країни Заходу неодноразово звинувачували Мугабе в порушеннях прав людини і репресіях проти політичних опонентів.