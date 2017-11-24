СММ ОБСЄ: минулого тижня на Донбасі зафіксовано на 60% більше порушень перемир’я

Кількість порушень режиму припинення вогню на Донбасі минулого тижня збільшилася на 60 відсотків, повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Гуґ.

«Минулого тижня місія констатувала зростання кількості порушень режиму припинення вогню на 60 відсотків, якщо порівняти з тижнем до цього. Ми зафіксували понад дев'ять тисяч порушень режиму припинення вогню минулого тижня – найвищий тижневий показник від середини червня», – сказав Гуґ.

Він уточнив, що близько 30% цих порушень сталися в «трикутнику» Авдіївка – Ясинувата – Донецький аеропорт у Донецькій області, ще 20% порушень припадає на східні й північносхідні райони від Маріуполя.

За словами Гуґа, особливе занепокоєння викликають бойові дії на горлівському напрямку, які там розгорнулися після чотирьохтижневого періоду відносного спокою.

«Це доводить, що насильство може спалахнути будь-коли, у будь-який час, навіть у найменш очікуваних місцях», – підкреслив Гуґ.

Бойові дії на Донбасі тривають від квітня 2014 року. Тоді влада України оголосила проведення антитерористичної операції на частині територій Донецької і Луганської областей. Низка населених пунктів Донбасу, зокрема Донецьк і Луганськ, окуповані підтримуваними Росією бойовиками.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.