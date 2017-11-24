Фінансування групи ЄС з протидії дезінформації збільшать – журналіст

Група Європейського союзу з протидії дезінформації Stratcom East отримає окреме фінасування, повідомили журналісту Радіо Свобода Рікарду Йозвяку джерела під час саміту «Східного партнерства» в Брюсселі.

Наразі група витратила близько 200 тисяч євро, це кошти із загального бюджету стратегічних комунікацій ЄС. Згідно з інформацією журналіста, протягом наступних трьох років 1,1 мільйона євро будуть безпосередньо спрямовані на Stratcom East, щоб група потенційно могла наймати більше співробітників, підвищити рівень поінформованості у країнах-членах Європейського союзу та посилити моніторинг медіа.

Група Stratcom East складається з 14 людей, вона була створена ЄС в 2015 році для виконання трьох завдань: «ефективного просування політики ЄС щодо східного добросусідства», «зміцнення загального медіа-середовища у східному сусідстві та країнах-членах ЄС» і для «реакції на дезінформацію ззовні». Реакція на російську пропаганду та дезінформацію була одним з головних завдань.

У жовтні верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Моґеріні повідомила, що команда Stratcom East з моменту свого заснування виявила понад дві тисячі випадків дезінформації з боку Росії.