Кількість жертв нападу в єгипетській мечеті збільшилася до 235 – прокуратура

Щонайменше 235 людей загинули унаслідок нападу в мечеті в Єгипті, повідомили в місцевій прокуратурі, близько сотні поранені.

Після вибуху в мечеті в місті Бір-аль-Абд, яке розташоване за приблизно 40 кілометрів від столиці провінції Ель-Аріш, нападники відкрили вогонь.

Жодне з угруповань поки не взяло відповідальності за напад. Влада оголосила триденну жалобу в Єгипті.

У департаменті консульської служби МЗС України повідомили, що за попередньою інформацією, громадян України серед постраждалих і загиблих унаслідок нападу немає.