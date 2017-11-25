СБУ: на Луганщину прибули додаткові сили «групи Вагнера» з Росії

Служба безпеки України заявляє, що на підконтрольну бойовикам угруповання «ЛНР» прибули додаткові сили ПВК «Вагнер» з Росії.

«СБУ підтверджує прибуття з Росії на територію тимчасово окупованих районів Луганської області додаткових сил ПВК «Вагнер» для збройної підтримки так званого «міністра внутрішніх справ «ЛНР» Ігоря Корнета», - йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

За даними СБУ, в 2015 році «Корнет і керівник ПВК «Вагнер» Уткін під кураторством ФСБ Росії керували ліквідацією ватажків і «зачисткою» збройних формувань «Бетмена», «Косогора», «Фоми», а також різних козацьких військових формувань».

Наразі підтверджень цієї інформації з інших джерел немає, російська сторона це повідомлення не коментує.

Цього тижня у центрі Луганська почали патрулювання озброєні люди. За повідомленнями, йдеться про конфлікт між ватажком угруповання «ЛНР» Ігорем Плотницьким і «міністром внутрішніх справ» у цьому угрупованні Ігорем Корнетом. 22 листопада Ігор Плотницький звинуватив Ігоря Корнета у спробі «державного перевороту». Повідомлялося, що Плотницький виїхав до Москви.

24 листопада сепаратистські сайти повідомили, що ватажок угруповання «ЛНР» Ігор Плотницький подав у відставку, а сьогодні заявили, що це рішення він схвалив у зв’язку зі станом здоров’я.

Також цього тижня спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомила, що у центрі Луганська фіксують військові машини і невстановлених озброєних осіб.

У жовтні в СБУ заявили, що підготували повідомлення про підозру керівнику російської приватної військової компанії «Вагнера» Дмитру Уткіну. Українська спецслужба заявляє про зібрану «величезну» доказову базу участі кадрових російських військових у бойових діях проти сил АТО на Донбасі, зокрема угруповання «Вагнера», до складу якого входять більше 5 тисяч людей. СБУ підозрює учасників цього угруповання у збитті військового літака ІЛ-76, штурмі аеропорту «Луганськ» та участі у штурмах Дебальцева.

Російська приватна військова компанія «Вагнера» і її керівник Дмитро Уткін перебувають у санкційних списках США.

Бойові дії на Донбасі тривають від квітня 2014 року. Тоді влада України оголосила проведення антитерористичної операції на частині територій Донецької і Луганської областей. Низка населених пунктів Донбасу, зокрема Донецьк і Луганськ, окуповані підтримуваними Росією бойовиками. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці бойовиків, Москва ці звинувачення відкидає.