Заснований Ходорковським рух заявляє про зрив поліцією Росії його конференції

У столиці Росії Москві поліцейські зірвали конференцію громадської організації «Відкрита Росія», заснованої колишнім керівником російської нафтової компанії ЮКОС Михайлом Ходорковським, йдеться в повідомленні на сайті руху.

За даними представників організації, співробітники поліції пояснили свої дії пошуком зброї і наркотиків. Вони опитали учасників конференції і після цього відпустили їх.

«Відкрита Росія» має намір подати скаргу на незаконне утримання своїх співробітників, повідомив голова руху Олександр Соловйов.

Активісти руху неодноразово піддавалися обшукам і арештам у Росії. У самому русі це пов’язують зі своєю опозиційною діяльністю.