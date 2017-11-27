Кремль про зміну «влади» в «ЛНР»: спадкоємність у питанні «Мінська» зберігається

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що після зміни «влади» в сепаратистському угрупуванні «ЛНР» «спадкоємність» у питанні реалізації Мінських домовленостей зберігається.

«Спадкоємність, особливо в питанні реалізації Мінських домовленостей, здійснення ініціатив з обміну утримуваними особами, безумовно, зберігається. Ми з цього виходимо», – сказав Пєсков.

24 листопада сепаратистські сайти повідомили, що ватажок угруповання «ЛНР» Ігор Плотницький подав у відставку «за станом здоров’я» і тепер буде представником угруповання «ЛНР» на переговорах у Мінську. Згідно з повідомленнями, в.о. голови «ЛНР» став Леонід Пасічник.

Згодом останній заявив, що відставка Плотницького не вплине на ситуацію з обміном полоненими на Донбасі

Зміні «влади» в підтримуваному Росією угрупованні «ЛНР» передував конфлікт, який розгортався в Луганську між Плотницьким і так званим «міністром внутрішніх справ ЛНР» Ігорем Корнетом. Після відставки Корнета його озброєні люди контролювали центр міста. 22 листопада Ігор Плотницький звинуватив Корнета в спробі «державного перевороту».

Другі Мінські угоди були підписані 12 лютого 2015 року. Цей документ повинен був змусити сторони конфлікту на Донбасі виконувати так званий «Мінськ-1» – домовленості, укладені у вересні 2014 року. Передбачалося, що другі мирні домовленості зможуть повністю врегулювати ситуацію до кінця 2015 року, однак жоден із 13 пунктів повністю так і не виконали, а припинення вогню та відведення зброї відбулося лише частково, зазначають як сторони конфлікту, так і незалежні спостерігачі.

Росія заявляє, що є лише «гарантом» виконання Мінських домовленостей і відкидає звинувачення в підтримці сепаратистів.