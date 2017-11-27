Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дискваліфікував ще п’ятьох російських спортсменів. У застосуванні допінгу визнали винними скелетоніста Сергія Чудінова, бобслеїстів Олексія Негодайла і Дмитра Труненкова, а також біатлоністок Яну Романову й Ольгу Вілухіну.

Результати їхніх виступів на Олімпіаді в Сочі анульовані. Таким чином, Росії втратила ще дві золоті і три срібні медалі на іграх 2014 року.

Раніше російська збірна вже втратила перше місце в неофіційному заліку сочинських ігор. Це сталося після того, як в листопаді за порушення антидопінгових правил були довічно дискваліфіковані більше ніж 10 російських спортсменів. Всього, згідно з результатами опублікованого два роки тому розслідування незалежної комісії Річарда Макларена, допінг у Росії застосовували понад тисячу спортсменів. Система вживання заборонених препаратів підтримувалася державою, заявляли автори розслідування.

Національні антидопінгові агентства сімнадцяти країн вимагають відсторонити Росію від Олімпіади-2018. Остаточне рішення з цього питання, як очікується, ухвалять на початку грудня.