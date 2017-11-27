Адвокат: від Сущенка вимагають визнати провину, погрожуючи 20-річним ув’язненням

На українського журналіста Романа Сущенка, заарештованого в Росії за звинуваченням у шпигунстві, чинять психологічний тиск з метою домогтися визнання провини, повідомив адвокат Марк Фейгін.

«Коли я минулого тижня вийшов з «Лефортово», моєму підзахисному сказали: «Романе Володимировичу, вам треба добре подумати, ви «йдете» на 20 років або почнете співпрацювати зі слідством?». Що тут скажеш. Слідство закінчує свою роботу і намагається заскочити в останній вагон, добитися визнання вини, щоб далі діяти за «схемою Шаройка». Але цього в нашій справі не буде», – сказав Фейгін «Укрінформу».

Раніше Фейгін також заявив, що до кінця року його можуть позбавити статусу адвоката, «щоб реалізувати щодо Романа Сущенка оперативну схему, як з Шаройком у Білорусі».

27 листопада Московський міський суд продовжив арешт Сущенку до 30 січня.

ФСБ Росії 30 вересня 2016 року в Москві затримала кореспондента інформаційної агенції «Укрінформ» Романа Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Росії, що становлять державну таємницю».

Кримінальну справу стосовно журналіста порушили за статтею «шпигунство».

21 жовтня Фейгін повідомив, що слідство у справі Сущенка завершене.

Сущенко всі звинувачення відкидає. Українська сторона називає звинувачення проти журналіста безпідставними і вимагає негайно його звільнити.