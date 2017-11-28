Поліція Македонії: понад 30 людей затримані через штурм парламенту у квітні

Македонська поліція повідомила про затримання 36 людей через штурм будівлі місцевого парламенту у квітні, коли понад 100 людей отримали травми.

Затриманих доставили в суд міста Скоп’є для допиту. Їх звинувачують у «терористичній загрозі конституційному ладу й безпеці». Серед затриманих колишній міністр внутрішніх справ Митко Чавков, який відповідав за безпеку навколо будівлі парламенту. Його підозрюють у ненаданні вчасних наказів поліцейським, що не дозволило запобігти проникненню натовпу до парламенту.

Також затримані кілька депутатів з опозиційної «Внутрішньої македонської революційної організації – Демократичної партії македонської національної єдності» (VMRO-DPMNE).

27 квітня кілька сотень протестувальників штурмували будівлю парламенту. Це сталося після того, як коаліція соціал-демократів й етнічних албанських партій обрала спікером парламенту етнічного албанця Талата Джафері.

Тоді протестувальники напали на журналістів та депутатів, включно з опозиційним лідером Зораном Заєвим, який зараз є прем’єр-міністром.