Аваков: правоохоронці «взяли планку найвищих ліберальних стандартів» щодо бізнесу

Міністр внутрішніх справ країни Арсен Аваков заявляє, що правоохоронці ліберально ставляться до підприємців.

«Ми взяли планку найвищих ліберальних стандартів щодо бізнесу, до яких ми ще не готові. І тут важливо, щоб не вийшло, як в анекдоті: «Тут їм у карти і поперло». Дуже важливо, щоб ми зупинили з одного боку свавілля обшуків і постійних перевірок, з іншого боку ми повинні зрозуміти відповідальність бізнесу, тобто отримати зустрічну реакцію», – сказав Аваков.

Верховна Рада 16 листопада схвалила за основу і в цілому законопроект щодо відеофіксації обшуків. Відповідно до пояснювальної записки, проект закону спрямований на захист суб’єктів господарювання під час досудового розслідування кримінального провадження. Наразі цей документ підписав голова Верховної Ради Андрій Парубій, але президент України Петро Порошенко ще не підписав законопроект.

Згідно з даними одного з показників дослідженння фахівців Всесвітнього економічного форуму, оприлюдненого 26 вересня, Україна зайняла 113-е місце зі 137 досліджених країн світу за рівнем впливу організованої злочинності на бізнес. За результатами опитування представників бізнес-спільноти України за 2016 рік, найбільш проблемними факторами для ведення бізнесу в Україні автори рейтингу називають інфляцію, корупцію, нестабільність політики, ставки податків і податкове регулювання.