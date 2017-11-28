РНБО: Росія може повернутися до масштабної агресії проти України

Росія може повернутися до широкомасштабної військової агресії проти України, якщо не зможе досягти успіху в дестабілізації ситуації всередині країни, заявляють в українській Раді національної безпеки й оборони.

Заступник секретаря РНБО Олександр Литвиненко навів приклад створення двох нових російських армій – 8-ї і 20-ї загальновійськової армії, трьох новостворених дивізій – 150-ї, 3-ї, 144-ї, та дивізії, що створюється на Кавказі, швидке переозброєння повітряної армії Південного і Західного військових округів, куди надходять нові літаки.

«Тут також слід сказати про стрімке розгортання в окупованому українському Криму, де росіяни створили A2/AD зону – зону забороненого доступу з повітря із моря з абсолютно традиційною для російської військової машини метою – домінування в Чорноморському регіоні», – заявив він під час VIIІ Національного експертного форуму «Україна: у прагненні до рівноваги» 28 листопада в Києві.

Литвиненко наголосив, що західні санкції проти Росії діють. «Вони обмежили дуже серйозні російські військові програми, такі як створення нового літака-винищувача фронтової авіації п’ятого покоління, нового танку «Армата», нової бронеплатформи, крім того, зменшили кількість ресурсів, які вони можуть витратити на модернізацію власного ОПК», – сказав Литвиненко. Проте він зауважив, що «незважаючи на це, росіяни знаходять необхідні ресурси на розгортання військ на кордоні з Україною на постійній основі, підвищення їхньої боєготовності, що довели навчання «Запад-2017», – додав заступник секретаря РНБО.

За його словами, перемогти у цій війні можливо лише, якщо Україна досягне розвитку публічних інституцій, зміцнення Збройних сил, Нацполіції, СБУ, розвідувальних органів, Державної прикордонної служби, Нацгвардії.

Нещодавно президент Росії Володимир Путін закликав підприємства країни незалежно від форм власності готуватися до збільшення виробництва військової продукції.

Країни-сусіди Білорусі, серед них держави Балтії і Україна, а також інші західні країни висловлювали стурбованість, що Росія може використати навчання «Захід-2017», проведені у вересні, для агресивної розбудови своєї військової присутності в регіоні, на східному фланзі НАТО, і перетворити Білорусь на плацдарм для можливого наступу на Україну. У Росії такі побоювання називали необґрунтованими. Згідно зі сценарієм навчань, російські й білоруські війська протистояли армії вигаданих західних країн. У НАТО заявляли, що маневри свідчать про підготовку Росії до «великої війни».