У ДСНС заявили, що повністю очистили від боєприпасів територію поблизу Калинівки

Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін заявив, що піротехніки ДСНС повністю очистили від боєприпасів територію поблизу міста Калинівка Вінницької області та прилеглих населених пунктів.

«На сьогодні роботи з очищення території від боєприпасів виконані в повному обсязі і з впевненістю можна сказати, що небезпека з територій, які були забруднені вибухонебезпечними предметами, знята», – сказав Чечоткін.

Пожежа і вибухи на складах боєприпасів біля Калинівки почалися ввечері 26 вересня. Через це з Калинівки і прилеглих сіл евакуювали понад 30 тисяч людей, були травмовані дві людини. 28 вересня майже всі евакуйовані змогли повернутися додому.

У ГПУ не виключили можливості диверсії як причини пожежі і вибухів. Військова прокуратура розслідує справу саме за цією за статтею. Прокуратура досліджує обставини пожежі і вибухів.