КДБ Білорусі підтверджує арешт керівника українського заводу у справі про хабарництво

КДБ Білорусі підтвердило, що українського громадянина, голову правління ПАТ «Завод обважнювачів» Олександра Скибу арештували у справі про хабарництво.

Як повідомили у КДБ 29 листопада, крім Скиби, затримали головного металурга Мінського тракторного заводу Андрея Карася, якого підозрюють в отриманні хабара в 2800 доларів від українського підприємця.

Проти Олександра Скиби порушили кримінальну справу за частиною 2 статті 431 («дача хабара»). Справу передали до Слідчого комітету Білорусі.

39-річний Олександр Скиба прибув до Мінська 15 листопада у відрядження на переговори з ВАТ «Мінський тракторний завод», з яким українське підприємство має договір на поставку продукції. За повідомленням ЗМІ, білоруські спецслужби затримали Скибу 16 листопада. Посольство України з’ясовувало інформацію, Мінськ офіційно затримання не підтверджував.

«Завод обважнювачів» розташований у Костянтинівці в Донецькій області України. Тут виробляють сипучі матеріали, які застосовуються в ливарному виробництві – для виробництва формувальних, стрижневих і протипригарних покриттів.

Минулого тижня стало відомо про затримання в Білорусі українського журналіста Павла Шаройка. Власного кореспондента «Українського радіо» в Білорусі, затримали 25 жовтня в Мінську після проведення в його помешканні обшуку за звинуваченням у «шпигунстві».

У серпні в білоруському Гомелі зник українець Павло Гриб. Пізніше стало відомо, що він перебуває в СІЗО російського Краснодара за підозрою у тероризмі.