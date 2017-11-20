МЗС України: Білорусі направили ноту щодо затримання директора українського заводу

Міністерство закордонних справ України заявляє, що наразі не отримувало офіційної інформації від білоруської сторони з приводу повідомлень про затримання спецслужбами Білорусі директора українського заводу.

«Посольство України в Білорусі звернулося нотою до МЗС Білорусі у зв’язку з інформацією про затримання громадянина України, який перебував у країні з діловою метою. Посольство просить невідкладно повідомити про причини, обставини затримання, місце та умови тримання громадянина України. Ми не одержали офіційної інформації від білоруської сторони», – повідомив Радіо Свобода директор департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

Про те, що в Білорусі зник ще один громадянин України, керівник підприємства ПАТ «Завод обважнювачів» Олександр Скиба, раніше повідомило видання LB.ua із посиланням на лист на ім’я посла України у Білорусі Ігоря Кизима. За повідомленням, білоруські спецслужби затримали Скибу 16 листопада.

Минулого тижня стало відомо про затримання в Білорусі українського журналіста Павла Шаройка. За попередніми даними, Шаройка, власного кореспондента «Українського радіо» в Білорусі, затримали 25 жовтня в Мінську після проведення в його помешканні обшуку за звинуваченням у «шпигунстві». У Міністерстві закордонних справ України заявили, що вживають заходів для захисту прав Шаройка, а Національна спілка журналістів України оприлюднила вимогу про його негайне звільнення.

У серпні в білоруському Гомелі зник українець Павло Гриб. Пізніше стало відомо, що він перебуває в СІЗО російського Краснодара за підозрою у тероризмі.