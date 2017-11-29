Лутковська повторно просить омбудсмена Росії вжити заходів для захисту прав українця Гриба

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська повторно звернулася до омбудсмена Росії Тетяни Москалькової щодо українця Павла Гриба, повідомила прес-служба Лутковської.

В офісі українського омбудсмена розповіли, що в попередньому листі Москалькової «не містилося інформації про заходи, вжиті в інтересах громадянина України Павла Гриба, а викладена інформація мала загальних характер».

У своєму листі Лутковська зазначила, що матері Гриба відмовили в зустрічі з сином без пояснення причин. Також вона заявила, що під час побачення українця з представниками Генерального консульства України співробітники слідчого ізолятора заборонили спілкуватися українською мовою. Зустріч тривала лише сім хвилин і була припинена на вимогу адміністрації СІЗО.

«Вказаний факт, на мою думку, є порушенням статті 19 та частини другої статті 26 Конституції Російської Федерації – рівність прав і свобод людини незалежно від національності і мови; право кожного користуватися рідною мовою, вільно обирати мову спілкування. Крім того, це порушує право Павла Гриба на отримання повної й ефективної консульсько-правової допомоги», – йдеться в листі Лутковської.

За словами українського обмудсмена, 3 листопада на зустрічі представників консульства з Грибом був присутній виконувач обов'язків начальника СІЗО й черговий, що «ускладнювало діалог з підсудним про умови утримання і свідчить про можливий тиск на нього з боку адміністрації».

Вона додала, що «викликає занепокоєння й ненадання Генеральному консульству України в Ростові-на-Дону медичної документації про стан здоров’я Павла Гриба».

«Прошу вас врахувати цю інформацію і вжити необхідних заходів в межах вашої компетенції для захисту прав громадянина України Гриба», – заявила Москалькова в листі до Лутковської.

24 серпня 19-річний Павло Гриб виїхав до Білорусі на зустріч із дівчиною-росіянкою, з якою до того спілкувався тільки через соцмережі, після чого, за словами батька, зник. Генеральна прокуратура України відкрила провадження через зникнення українця. Пізніше стало відомо, що юнак перебуває в СІЗО в Краснодарському краї Росії, йому інкримінують вчинення злочину за статтею про тероризм.

13 вересня російські ЗМІ написали, що українець, згідно з рішенням суду в Краснодарі, заарештований до 17 жовтня. Пізніше суд термін утримання під вартою продовжили до 4 січня 2018 року.