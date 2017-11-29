МЗС України засудило черговий запуск ракети в КНДР

Міністерство закордонних справ України заявляє, що Київ рішуче засуджує запуск Північною Кореєю нової міжконтинентальної балістичної ракети Хвасон-15, здатною нести ядерний заряд.

«Дії Пхеньяна, спрямовані на розвиток більш потужних ракет, а також погрози застосувати ядерну зброю є серйозною загрозою не лише безпосереднім сусідам КНДР, але і глобальній стабільності й безпеці вже далеко поза межами Корейського півострова. Продовження Пхеньяном таких запусків є свідомим і систематичним порушенням міжнародного права та низки відповідних резолюцій РБ ООН щодо північнокорейської ракетної програми», – йдеться в заяві МЗС.

У відомстві закликали керівництво КНДР негайно припинити провокації.

Північна Корея заявила, що 28 листопада випробувала новий вид міжконтинентальної балістичної ракети, яка може досягти території США.

Після цього президент США Дональд Трамп пообіцяв посилити санкції проти Пхеньяна. Рада безпеки ООН відкрила позачергову сесію, щоб обговорити випробування.