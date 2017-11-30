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30 Листопад 2017, Київ 21:44
Новини | Міжнародні

FIS не допустить до змагань шістьох російських лижників

Один із дискваліфікованих російських лижників Максим Вилегжанін

Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) тимчасово відсторонила від змагань шістьох російських лижників, дискваліфікованих Міжнародним олімпійським комітетом за звинуваченням у застосуванні допінгу. Таке рішення ухвалили в інтересах «проведення чесного Кубка світу і кваліфікації на майбутніх Олімпійських іграх», наголошується на сайті федерації.

Йдеться про Олександра Легкова, Євгена Бєлова, Юлію Іванову, Євгенію Шаповалову, Олексія Пєтухова і Максима Вилегжаніна. Раніше повідомлялося, що їх допустять до участі в Кубку світу.

Незалежна комісія Всесвітнього антидопінгового агентства у 2015 році представила доповідь про державну підтримку використання допінгу в російському спорті. Після цього багатьох російських спортсменів відсторонили від міжнародних змагань. Тільки за останні тижні Міжнародний олімпійський комітет позбавив Росію 11 із 33 медалей Олімпіади-2014 у Сочі, а збірна країни втратила перше місце в неофіційному заліку.

Остаточне рішення про допуск Росії на зимові Олімпійські ігри 2018 року, як очікується, ухвалять на початку грудня.

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