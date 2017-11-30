FIS не допустить до змагань шістьох російських лижників

Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) тимчасово відсторонила від змагань шістьох російських лижників, дискваліфікованих Міжнародним олімпійським комітетом за звинуваченням у застосуванні допінгу. Таке рішення ухвалили в інтересах «проведення чесного Кубка світу і кваліфікації на майбутніх Олімпійських іграх», наголошується на сайті федерації.

Йдеться про Олександра Легкова, Євгена Бєлова, Юлію Іванову, Євгенію Шаповалову, Олексія Пєтухова і Максима Вилегжаніна. Раніше повідомлялося, що їх допустять до участі в Кубку світу.

Незалежна комісія Всесвітнього антидопінгового агентства у 2015 році представила доповідь про державну підтримку використання допінгу в російському спорті. Після цього багатьох російських спортсменів відсторонили від міжнародних змагань. Тільки за останні тижні Міжнародний олімпійський комітет позбавив Росію 11 із 33 медалей Олімпіади-2014 у Сочі, а збірна країни втратила перше місце в неофіційному заліку.

Остаточне рішення про допуск Росії на зимові Олімпійські ігри 2018 року, як очікується, ухвалять на початку грудня.