Порошенко виступає за продовження права ГПУ починати розслідування, доки формується ДБР

Президент України Петро Порошенко виступає за продовження права Генеральної прокуратури починати розслідування.

«Державне бюро розслідувань тільки починає формуватися. На сьогодні маємо тільки голову і двох заступників. Тому я, безумовно, підтримую законопроект, мета якого – уникнути правового вакууму й продовжити перехідний період до моменту остаточного формування ДБР… Прокуратура підставить плече до запуску нового слідчого органу», – сказав він з нагоди Дня працівників прокуратури.

Порошенко також висловив сподівання, що згодом на роботу в Державне бюро розслідувань у рамках установленої законом квоти перейдуть найкращі слідчі прокуратури.

Водночас група депутатів пропонує Верховній Раді перенести кінцевий строк для створення Держбюро розслідувань із 20 листопада 2017 року на 1 січня 2019 року – пропонується перенести передачу функції слідства від Генпрокуратури до ДБР на 1 січня 2019 року.

Верховна Рада 12 листопада 2015 року ухвалила закон про Державне бюро розслідувань. Формально, Державне бюро розслідувань почало працювати із 1 березня 2016 року. Проте, фактично, ця правоохоронна структура, яка забирає в Генеральної прокуратури функції досудового слідства, ще не існує.

Лише цього року, 16 листопада 2017 року, Конкурсна комісія з проведення конкурсу з обрання директора ДБР рекомендувала призначити головою бюро Романа Трубу. 22 листопада президент України Петро Порошенко призначив Трубу директором ДБР.

Згідно із законом про ДБР, новий правоохоронний орган розслідуватиме злочини, що були скоєні правоохоронцями, суддями та високопосадовцями – за винятком справ, підслідних Національному антикорупційному бюро.