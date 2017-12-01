Мінґареллі наголошує на необхідності надання автономності для антикорупційних органів

Голова Представництва ЄС в Україні Юґ Мінґареллі наголошує на необхідності надання автономності для Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

«Ми вдячні уряду та президенту за створення НАБУ, НАЗК і САП. Тепер, будь ласка, дайте цим установам автономність і ресурси для виконання своїх завдань, інакше від них немає користі»,– сказав Мінґареллі, виступаючи на Громадянській асамблеї «Smart реформи» в Києві.

НАБУ наразі не має права на автономне прослуховування, проте питання про надання такого права неодноразово порушувалося. Зокрема у Верховній Раді зареєстрований законопроект №4812, який надає підрозділам НАБУ таке право.

29 листопада Державна міграційна служба заявила – мовляв, «агент Національного антикорупційного бюро» неодноразово намагався спровокувати Діну Пімахову, пропонуючи великі суми хабарів за прийняття нею незаконних рішень». У непритаманний для державних структур ДМС заявила, що затриманий є «сином колишнього народного депутата від Партії Регіонів, Юрія Боярського».

За версією ГПУ, працівника НАБУ затримали за провокування хабара працівниці ДМС «за завідомо незаконне рішення щодо виготовлення документів на громадянство», також були проведені обшуки на конспіративній квартирі, у таємному офісі другого підрозділу НАБУ і за місцем проживання представників так званого «таємного підрозділу» НАБУ.

У Національному антикорупційному бюро України стверджують, що у ДМС проводили спецоперацію з виявлення учасників організованого злочинного угруповання, її зірвали співробітники СБУ і ГПУ. У НАБУ також стверджують, що посадовці СБУ через прослуховування телефонних номерів в рамках розслідувань

НАБУ розкрили таємну інформацію одному з об’єктів негласних слідчих дій, «звівши нанівець піврічну роботи детективів НАБУ».

НАБУ розслідує кримінальні корупційні правопорушення, підслідними бюро є найвищі посадові особи.