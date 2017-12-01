Судове засідання з розгляду апеляції генерала Назарова відтермінували

В апеляційному суді Дніпропетровської області відтермінували засідання з розгляду апеляційної скарги генерал-майора Віктора Назарова, якого обвинувачують у службовій недбалості у зв’язку із загибеллю 49 українських військових у збитому сепаратистами літаку Іл-76, повідомили Радіо Свобода в прес-службі апеляційного суду.

Засідання, заплановане на 4 грудня, не відбудеться через те, що суддя-доповідач у справі перебуває на лікарняному, уточнили в прес-службі. На ньому сторони мали перейти до дебатів. Родичі загиблих військовослужбовців на попередньому судовому засіданні 27 листопада вимагали «не затягувати процес» і провести це засідання якнайшвидше. Сторони процесу попросили час для підготовки до дебатів. Нова дата засідання ще не визначена.

Розгляд апеляції генерал-майора триває з 26 вересня. Раніше одне із засідань переносили через перевірку судді.

17 грудня 2015 року в Павлоградському міськрайонному суді на Дніпропетровщині розпочався судовий процес у справі про загибель 49 українських військовослужбовців у літаку Іл-76, збитому 14 червня 2014 року озброєними сепаратистами в Луганській області.

На лаві підсудних була одна особа, генерал-майор Віктор Назаров, який на момент трагедії був начальником Штабу антитерористичної операції. Його обвинувачують у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбалому ставленні до служби, вчиненому в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків). Суд присудив йому сім років ув’язнення, однак генерал подав на апеляцію.