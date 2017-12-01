Посол США в Росії скасував поїздку на Далекий Схід після відмови чиновників зустрітися з ним

Посол США в Росії Джон Гантсман скасував поїздку на Далекий Схід після того, як ніхто з офіційних осіб у регіоні, включно з в. о. губернатора Приморського краю і губернатора Сахалінської області, не зміг знайти можливість зустрітися з ним, йдеться в повідомленні американського посольства.

Посольство зазначає, що посол США визнав успішними поїздки в Єкатеринбург і Санкт-Петербург у листопаді. Тоді він відвідав генеральні консульства США у цих російських містах і зустрівся з представниками місцевої влади.

У посольстві додали, що Гантсман готовий до «встановлення діалогу, як тільки російська сторона виявить бажання сісти за стіл переговорів».

Скасування поїздки відбулося на тлі загострення американсько-російських відносин через агресію Росії проти України, ймовірне втручання Москви у президентські вибори в США, а також вимоги американської сторони до фінансованого Росією телеканалу RT зареєструватися як «іноземний агент».

Президент Росії Володимир Путін й інші російські посадовці неодноразово звинувачували США у загостренні відносин і заявляли, що Москва готова до поліпшення співпраці.