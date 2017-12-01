У Німеччині евакуювали людей з різдвяного ярмарку через підозрілий пакунок

Поліція в німецькому місті Потсдам, що поблизу Берліна, 1 грудня евакуювала людей з різдвяного ярмарку після виявлення підозрілого пакунку з цвяхами, кабелями і, ймовірно, вибуховим пристроєм.

Правоохоронці повідомили, що знешкодили пакунок, але все ще вивчають природу пристрою. Про постраждалих в інциденті не повідомляють.

Поліція Потсдама написала у Twitter, що «підозри про незвичайний вибуховий пристрій підтвердилися».

Водночас міністр внутрішніх справ землі Бранденбурґ Карл-Гайнц Шретер заявив інформаційному агентству dpa, що пристрій не викликав би вибуху.

Різдвяні ярмарки у Німеччини перебувають під особливою охороною після того, як минулого року чоловік за кермом вантажівки в’їхав у такий ярмарок у Берліні. Тоді загинули 12 людей, 56 були травмовані.