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01 Грудень 2017, Київ 23:15
Новини | Міжнародні

У Німеччині евакуювали людей з різдвяного ярмарку через підозрілий пакунок

Різдвяні ярмарки у Німеччини перебувають під особливою охороною після минулорічного нападу в Берліні (на фото відкриття ярмарку у Дрездені, 29 листопада 2017 року)

Поліція в німецькому місті Потсдам, що поблизу Берліна, 1 грудня евакуювала людей з різдвяного ярмарку після виявлення підозрілого пакунку з цвяхами, кабелями і, ймовірно, вибуховим пристроєм.

Правоохоронці повідомили, що знешкодили пакунок, але все ще вивчають природу пристрою. Про постраждалих в інциденті не повідомляють.

Поліція Потсдама написала у Twitter, що «підозри про незвичайний вибуховий пристрій підтвердилися».

Водночас міністр внутрішніх справ землі Бранденбурґ Карл-Гайнц Шретер заявив інформаційному агентству dpa, що пристрій не викликав би вибуху.

Різдвяні ярмарки у Німеччини перебувають під особливою охороною після того, як минулого року чоловік за кермом вантажівки в’їхав у такий ярмарок у Берліні. Тоді загинули 12 людей, 56 були травмовані.

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